Éclat(s) de rue 2023 OFF : Envoyer valser 10 Impasse Duc Rollon Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) de rue accueille cette année 6 jeunes compagnies, dont quelques premières créations, dans le cadre de la programmation Off. Un jury, constitué de spectateurs volontaires, décernera samedi 26 août à 22h le prix du Off. La compagnie sélectionnée sera programmée dans le In de la saison 2024 d’Eclat(s) de rue.

Envoyer valser, par la compagnie Similaire

Comment je choisis ma tenue ? Pour qui ? Pour quoi ? Pour moi, les autres ? Deux personnages tombent nez à nez avec ces questions et cherchent à y répondre au rythme de la musique qui s’écrit petit à petit. Ils interrogent, déconstruisent et, en se portant l’un l’autre, reconstruisent. Les carcans sont leurs vêtements. Parfois trop serrés ou trop longs, souvent contraignants. Ils en jouent et s’amusent avec les codes. Comment faire pour se sentir plus libre ? Eux ont décidé de tout envoyer valser !

Tout public – 30 mn.

Vendredi 2023-08-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-26 14:30:00. .

10 Impasse Duc Rollon Ecole Duc-Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie



This year, Éclat(s) de rue welcomes 6 young companies, including some first creations, as part of its Off program. A jury, made up of volunteer spectators, will award the Off prize on Saturday August 26 at 10pm. The selected company will be programmed as part of Eclat(s) de rue’s 2024 season.

Envoyer valser, by compagnie Similaire

How do I choose my outfit? What for? For whom? For me, for others? Two characters come face to face with these questions and try to answer them to the rhythm of the music that is gradually being written. They question, deconstruct and, by carrying each other, reconstruct. Shackles are their clothes. Sometimes too tight or too long, often restrictive. They play with the codes. How can they feel freer? They’ve decided to throw it all away!

All audiences – 30 mins

Este año, Éclat(s) de rue acoge en el marco de su programa Off a 6 jóvenes compañías, entre las que se encuentran algunas debutantes. Un jurado compuesto por espectadores voluntarios otorgará el premio Off el sábado 26 de agosto a las 22.00 horas. La compañía ganadora formará parte de la temporada Eclat(s) de rue 2024.

Envoyer valser, de la compañía Similaire

¿Cómo elijo mi traje? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para mí, para los demás? Dos personajes se enfrentan a estas preguntas e intentan responderlas al ritmo de la música que se va escribiendo poco a poco. Se cuestionan, se deconstruyen y, vistiéndose con la ropa del otro, se reconstruyen. Los grilletes son sus ropas. A veces demasiado ajustados o demasiado largos, a menudo restrictivos. Juegan con ellas y se divierten con los códigos. ¿Qué pueden hacer para sentirse más libres? Han decidido tirarlo todo

Todos los públicos – 30 min

Éclat(s) de rue empfängt dieses Jahr im Rahmen des Off-Programms 6 junge Theatergruppen, darunter einige Erstaufführungen. Eine Jury, die aus freiwilligen Zuschauern besteht, wird am Samstag, den 26. August um 22 Uhr den Off-Preis verleihen. Die ausgewählte Kompanie wird im Rahmen der Saison 2024 von Eclat(s) de rue auf dem Programm stehen.

Envoyer valser, von der Kompanie Similaire

Wie wähle ich mein Outfit aus? Für wen? Für was? Für mich, die anderen? Zwei Figuren stoßen Nase an Nase mit diesen Fragen zusammen und versuchen, sie im Rhythmus der Musik, die nach und nach geschrieben wird, zu beantworten. Sie stellen Fragen, dekonstruieren und bauen, indem sie sich gegenseitig tragen, wieder auf. Die Karkassen sind ihre Kleidung. Manchmal zu eng oder zu lang, oft einschränkend. Sie spielen damit und spielen mit den Codes. Wie kann man sich freier fühlen? Sie haben beschlossen, alles zum Teufel zu schicken!

Für alle Altersgruppen – 30 Min

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité