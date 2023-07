LE 4 HEURES TOULOUSAIN #3 10 Impasse Didier Daurat Toulouse, 9 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le 4 heures toulousain c’est quoi ? C’est un goûter électronique en Open Air dans un lieu incroyable !.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 22:00:00. 8 EUR.

10 Impasse Didier Daurat LA FRICHE GOURMANDE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



What is the 4 heures toulousain? It’s an open-air electronic snack in an incredible venue!

¿Qué es el Toulouse 4 o’clock? ¡Es un aperitivo electrónico al aire libre en un lugar increíble!

Was ist der « 4 heures toulousain »? Es ist ein elektronischer Open-Air-Snack an einem unglaublichen Ort!

Mise à jour le 2023-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE