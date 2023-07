APICULTURE – MOREAU Michel & Martine 10, Grande rue Mazerny, 12 juillet 2023, Mazerny.

Mazerny,Ardennes

Vente de miel, pain d’épices et produits dérivés Présent sur les MPP de Launois et Avaux, La Cassine et Mouzon – Participation aux marchés des Producteurs de Pays à: – LAUNOIS SUR VENCE : au Relais de Poste, le 1er vendredidu mois – AVAUX : 3-5, Rue de Saint Rémi, le 2éme vendredi dumois – CHARLEVILLE : sur la Place Ducale, le 2éme vendredidu mois – LA CASSINE : au Couvent des Cordeliers, le 3émevendredi du mois – MOUZON : le dernier Vendredi du mois TOUTE L’ANNÉE SUR COMMANDE ET SUR RDV.

fin : . .

10, Grande rue

Mazerny 08430 Ardennes Grand Est



Sale of honey, gingerbread and derived products Present on the MPPs of Launois and Avaux, La Cassine and Mouzon – Participation in the Producers’ Markets of Pays à: – LAUNOIS SUR VENCE : at the Relais de Poste, the 1st Friday of the month – AVAUX : 3-5, Rue de Saint Rémi, the 2nd Friday of the month – CHARLEVILLE : on the Place Ducale, the 2nd Friday of the month – LA CASSINE : at the Couvent des Cordeliers, the 3rd Friday of the month – MOUZON : the last Friday of the month ALL YEAR ROUND BY ORDER AND BY APPOINTMENT

Venta de miel, pan de especias y productos derivados Presente en el MPP de Launois y Avaux, La Cassine y Mouzon – Participación en los mercados de los Productores de País en: – LAUNOIS SUR VENCE: en el Relais de Poste, el primer viernes del mes – AVAUX: 3-5, Rue de Saint Rémi, el segundo viernes del mes – CHARLEVILLE: en la Place Ducale, el segundo viernes del mes – LA CASSINE: en el Couvent des Cordeliers, el tercer viernes del mes – MOUZON: el último viernes del mes TODO EL AÑO POR PEDIDO Y CON CITA

Verkauf von Honig, Lebkuchen und verwandten Produkten Auf den MPPs von Launois et Avaux, La Cassine und Mouzon vertreten – Teilnahme an den Märkten der « Producteurs de Pays » in: – LAUNOIS SUR VENCE: im Relais de Poste, am 1. Freitag des Monats – AVAUX: 3-5, Rue de Saint Rémi, am 2. Freitag des Monats – CHARLEVILLE: auf dem Place Ducale, am 2. Freitag des Monats – LA CASSINE: im Couvent des Cordeliers, am 3. Freitag des Monats – MOUZON: am letzten Freitag des Monats GANZJÄHRIG AUF BESTELLUNG UND NACH VERLANGENHEITSVERMERK

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme