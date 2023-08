Quais des Voyageurs 10 Esplanade de Pontac Bordeaux, 27 septembre 2023, Bordeaux.

Bordeaux,Gironde

Dans le cadre du Festival de l’Aventure et du Voyage à Bordeaux qui se déroule du 27 septembre au 1er octobre 2023, découvrez le Village « Quais des Voyageurs » sur le parvis des halles de Bacalan (accès libre) : rencontre de tour-opérateurs exclusivement réservés aux Randonneurs, Voyageurs Outdoor pour la recherche d’idées et de destinations correspondant à l’évolution du tourisme : plus authentique, éco-responsable, hors des sentiers battus. Découvrez notamment les offres de Fl’eau (Escapades canoë vélo Leyre Arcachon), Un Air de Bordeaux, Au Vieux Campeur, Allibert Trekking ou IGN.

Le stand du Chemin d’Amadour vous permettra également de découvrir cet itinéraire de 500 km qui traverse les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne et Lot : toutes les informations pratiques pour préparer votre itinéraire.

N’attendez pas et mettez vos pas dans la légende !.

2023-09-27 fin : 2023-10-01 . .

10 Esplanade de Pontac Halles de Bacalan

Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festival de l?Aventure et du Voyage à Bordeaux, taking place from September 27 to October 1, 2023, discover the « Quais des Voyageurs » Village on the forecourt of the Halles de Bacalan (free access): a meeting of tour operators exclusively reserved for Randonneurs and Voyageurs Outdoor looking for ideas and destinations in line with the evolution of tourism: more authentic, eco-responsible, off the beaten track. Discover the offerings of Fl’eau (Escapades canoë vélo Leyre Arcachon), Un Air de Bordeaux, Au Vieux Campeur, Allibert Trekking or IGN.

The Chemin d’Amadour stand will also enable you to discover this 500 km itinerary that crosses the Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne and Lot departments: all the practical information you need to prepare your itinerary.

Don’t wait any longer, and follow in the footsteps of the legend!

En el marco del Festival de Aventura y Viajes de Burdeos, que se celebrará del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2023, descubra el Village « Quais des Voyageurs » en la explanada de las Halles de Bacalan (acceso gratuito): un encuentro de operadores turísticos reservado exclusivamente a los senderistas y viajeros al aire libre en busca de ideas y destinos que reflejen la evolución del turismo: más auténtico, eco-responsable y fuera de los caminos trillados. Descubra en particular las ofertas de Fl’eau (Escapades canoë vélo Leyre Arcachon), Un Air de Bordeaux, Au Vieux Campeur, Allibert Trekking o IGN.

El stand del Chemin d’Amadour también le permitirá descubrir este itinerario de 500 km que atraviesa los departamentos de Gironda, Lot-et-Garonne, Dordoña y Lot: toda la información práctica que necesita para preparar su itinerario.

¡Así que no espere más y ponga sus pasos en la leyenda!

Im Rahmen des Festivals für Abenteuer und Reisen in Bordeaux, das vom 27. September bis zum 1. Oktober 2023 stattfindet, können Sie das Dorf « Quais des Voyageurs » auf dem Vorplatz der Hallen von Bacalan entdecken (freier Zugang): ein Treffen von Reiseveranstaltern, die ausschließlich Wanderern und Outdoor-Reisenden vorbehalten sind, die nach Ideen und Reisezielen suchen, die der Entwicklung des Tourismus entsprechen: authentischer, umweltbewusster, abseits der ausgetretenen Pfade. Entdecken Sie insbesondere die Angebote von Fl’eau (Escapades canoë vélo Leyre Arcachon), Un Air de Bordeaux, Au Vieux Campeur, Allibert Trekking oder IGN.

Am Stand des Chemin d’Amadour können Sie außerdem diese 500 km lange Route entdecken, die durch die Departements Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne und Lot führt: alle praktischen Informationen, um Ihre Route vorzubereiten.

Warten Sie nicht länger und setzen Sie Ihre Schritte in die Legende!

Mise à jour le 2023-08-21 par Gironde Tourisme