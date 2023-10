Matchs de la Coupe du Monde de Rugby chez Bichette 10 esplanade de Pontac Bordeaux, 8 septembre 2023, Bordeaux.

Bordeaux,Gironde

Retransmission de tous les matchs de la Coupe du Monde de Rugby sur écrans extérieurs et intérieurs.

Buvette et Bar/Restauration sur place

En partenariat avec Ricard et les bières Goudale/Saint Omer/Chouffe/Vedette/Filou..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

10 esplanade de Pontac

Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of all Rugby World Cup matches on outdoor and indoor screens.

On-site refreshment bar and bar/restaurant

In partnership with Ricard and Goudale/Saint Omer/Chouffe/Vedette/Filou beers.

Retransmisión de todos los partidos de la Copa del Mundo de Rugby en pantallas exteriores e interiores.

Bar de refrescos y bar/restaurante in situ

En colaboración con Ricard y las cervezas Goudale/Saint Omer/Chouffe/Vedette/Filou.

Übertragung aller Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft auf Außen- und Innenbildschirmen.

Getränkestand und Bar/Restaurant vor Ort

In Partnerschaft mit Ricard und den Bieren Goudale/Saint Omer/Chouffe/Vedette/Filou.

