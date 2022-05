10 ème Rallye Pedestre Saint-Ouen-sur-Iton Saint-Ouen-sur-Iton Catégories d’évènement: Orne

Saint-Ouen-sur-Iton

10 ème Rallye Pedestre Saint-Ouen-sur-Iton, 8 mai 2022, Saint-Ouen-sur-Iton. 10 ème Rallye Pedestre Saint-Ouen-sur-Iton

2022-05-08 – 2022-05-08

Saint-Ouen-sur-Iton Orne Saint-Ouen-sur-Iton RANDONNEE, JEUX, ENIGMES, DECOUVRTES

Inscription et départ de 9h00 à 9h30 salle des fêtes

6 euros par adulte

-14 ans gratuit

En-cas offert à chaque relais et apéritif offert RANDONNEE, JEUX, ENIGMES, DECOUVRTES

Inscription et départ de 9h00 à 9h30 salle des fêtes

6 euros par adulte

-14 ans gratuit

En-cas offert à chaque relais et apéritif offert +33 2 33 24 07 86 RANDONNEE, JEUX, ENIGMES, DECOUVRTES

Inscription et départ de 9h00 à 9h30 salle des fêtes

6 euros par adulte

-14 ans gratuit

En-cas offert à chaque relais et apéritif offert Saint-Ouen-sur-Iton

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Ouen-sur-Iton Autres Lieu Saint-Ouen-sur-Iton Adresse Ville Saint-Ouen-sur-Iton lieuville Saint-Ouen-sur-Iton Departement Orne

Saint-Ouen-sur-Iton Saint-Ouen-sur-Iton Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-sur-iton/

10 ème Rallye Pedestre Saint-Ouen-sur-Iton 2022-05-08 was last modified: by 10 ème Rallye Pedestre Saint-Ouen-sur-Iton Saint-Ouen-sur-Iton 8 mai 2022 Orne Saint-Ouen-sur-Iton

Saint-Ouen-sur-Iton Orne