10 ÈME MONTÉE HISTORIQUE DE LA POMMERAYE Mauges-sur-Loire, 12 septembre 2021, Mauges-sur-Loire.

10 ÈME MONTÉE HISTORIQUE DE LA POMMERAYE 2021-09-12 – 2021-09-12

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

La Montée Historique de la Pommeraye est de retour pour sa 10ème édition.

Venez découvrir des véhicules de collection et leurs propriétaires passionnés et admirez-les monter le parcours de la Course de côte.

Bar et restauration sur place.

