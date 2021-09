Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Hérault, Murviel-lès-Béziers 10 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MEDIATHEQUE Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

10 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MEDIATHEQUE 2021-09-25 18:00:00 – 2021-09-25
Murviel-lès-Béziers Hérault Murviel-lès-Béziers

Invitation samedi 25 septembre 2021 à la célébration du 10ème anniversaire de la Médiathèque de Murviel les Béziers. A16h exposition "10 ans de vie" à la Médiathèque, 17h célébration, 18h Joanda en concert à la salle multi activités. Sur réservation uniquement 04 67 62 16 49 ou mediatheque@murviel-les-beziers.fr , pass sanitaire obligatoire. soirée cloturée par un vin d'honneur.

