10 doigts 1 voix – Hommage à Claude Nougaro Port-Lesney, 13 août 2022, Port-Lesney.

10 doigts 1 voix – Hommage à Claude Nougaro

10, rue Edgar Faure Hôtel-Restaurant l’Edgar Port-Lesney Jura Hôtel-Restaurant l’Edgar 10, rue Edgar Faure

2022-08-13 – 2022-08-13

Hôtel-Restaurant l’Edgar 10, rue Edgar Faure

Port-Lesney

Jura

Concert 10 doigts, 1 voix ; récital « Hommage à Claude Nougaro, et plus si affinités… » avec Jean-Sébastien Bressy au clavier et Olivier Barbet au chant.

Sur réservation avec dîner à partir de 19:30 et concert à partir de 21:00

Concert 10 doigts, 1 voix ; récital « Hommage à Claude Nougaro, et plus si affinités… » avec Jean-Sébastien Bressy au clavier et Olivier Barbet au chant.

Sur réservation avec dîner à partir de 19:30 et concert à partir de 21:00

Hôtel-Restaurant l’Edgar 10, rue Edgar Faure Port-Lesney

dernière mise à jour : 2022-07-06 par