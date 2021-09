Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise 10 danses – Geisha Fontaine Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

10 danses – Geisha Fontaine Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 18 septembre 2021, Bezons. 10 danses – Geisha Fontaine

le samedi 18 septembre à Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons

**Entre performance chorégraphique et conférence dansée,** **_10 danses_** **est un parcours joyeux à travers les singularités de la création d’aujourd’hui.** À partir de l’exposition « La danse contemporaine en questions », produite par le Centre National de la Danse, Geisha Fontaine éclaire de l’intérieur, avec humour et énergie, gourmandise et générosité, ce qu’est la danse. Une belle proposition, dans le cadre des Journées du Patrimoine, pour en savoir plus sur l’histoire de l’art chorégraphique !

Gratuit

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons
162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons
Bezons
Val-d'Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

