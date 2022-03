10 danses de Geisha Fontaine Halle de Méréville, 1 avril 2022, Le Mérévillois.

10 danses ? – Geisha Fontaine, Centre Culturel de Méréville. 10 ?????? est une invitation à la danse, un parcours joyeux qui se déroule en neuf étapes. Cette performance est conçue à partir de l’exposition « La danse contemporaine en questions » (CND / Institut français). Lors de ce voyage, Geisha Fontaine s’empare, avec gourmandise et générosité, de multiples notions, styles et démarches de la création chorégraphique contemporaine. En paroles et en mouvements ! Distribution : Conception : Geisha Fontaine & Pierre Cottreau Interprétation : Geisha Fontaine Billetterie : Gratuit sur réservation, 01 64 94 99 09 – [[service.culturel@caese.fr](mailto:service.culturel@caese.fr)](mailto:service.culturel@caese.fr) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles

Gratuit sur réservation.

10 danses de Geisha Fontaine, est un parcours joyeux, plein de générosité et de découvertes des styles et démarches de la création chorégraphique contemporaine.

Halle de Méréville Place des halles, Le Mérévillois Le Mérévillois Méréville Essonne



