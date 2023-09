Les Expos du Barouf: Florian Parfait / Yves Rousselet 10 Cours de la Liberté Chadrac Catégories d’Évènement: CHADRAC

Haute-Loire Les Expos du Barouf: Florian Parfait / Yves Rousselet 10 Cours de la Liberté Chadrac, 15 décembre 2023, Chadrac. Chadrac,Haute-Loire Exposition peinture

Vernissage: 15 déc. à 18h.

2023-12-15 fin : 2023-02-14 . .

10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Painting exhibition

Opening: Dec. 15 at 6 pm Exposición de pintura

Inauguración: 15 de diciembre a las 18.00 horas Ausstellung von Gemälden

Vernissage: 15. Dez. um 18 Uhr Mise à jour le 2023-09-18

