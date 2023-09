Journée de lutte contre les violences faites aux femmes: Serious game « Le secret d’Estelle » 10 Cours de la Liberté Chadrac, 25 novembre 2023, Chadrac.

Chadrac,Haute-Loire

Comprendre les mécanismes et l’impact des violences conjugales au travers d’un « serious game » où il s’agira de résoudre des énigmes et des mises en situation de violences..

2023-11-25 16:00:00 fin : 2023-11-25 . .

10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Understand the mechanisms and impact of domestic violence through a « serious game » involving solving riddles and role-playing situations.

Comprender los mecanismos y el impacto de la violencia doméstica mediante un « juego serio » que consiste en resolver acertijos y representar situaciones.

Verstehen Sie die Mechanismen und Auswirkungen von häuslicher Gewalt anhand eines « Serious Game », bei dem es darum geht, Rätsel zu lösen und Gewaltsituationen zu simulieren.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay