Journée de lutte contre les violences faites aux femmes: « Woman » 10 Cours de la Liberté Chadrac, 24 novembre 2023, Chadrac.

Chadrac,Haute-Loire

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l’humanité..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 . .

10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



WOMAN is a global project that gives a voice to 2,000 women in 50 different countries. This very large scale does not prevent the film from offering a truly intimate portrait of those who represent half of humanity.

WOMAN es un proyecto mundial que da voz a 2.000 mujeres de 50 países diferentes. Esta amplísima escala no impide que la película ofrezca un retrato verdaderamente íntimo de unas mujeres que representan la mitad de la humanidad.

WOMAN ist ein globales Projekt, das 2000 Frauen in 50 verschiedenen Ländern zu Wort kommen lässt. Diese sehr große Bandbreite hindert den Film jedoch nicht daran, ein wahrhaft intimes Porträt der Frauen zu liefern, die die Hälfte der Menschheit darstellen.

