Journée de lutte contre les violences faites aux femmes: Chantal et Josiane vous protègent 10 Cours de la Liberté Chadrac, 23 novembre 2023, Chadrac.

Chadrac,Haute-Loire

Grâce à un univers détonnant et décalé, à un esprit loufoque et gouailleur, les personnages Chantal et Josiane proposent un dispositif de prévention permettant à chacun de libérer la parole et de mettre à l’épreuve les tabous et autres idées reçus..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . .

10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Thanks to an explosive, offbeat universe and a zany, mischievous spirit, the characters Chantal and Josiane offer a prevention system that allows everyone to speak out and put taboos and received ideas to the test.

Los personajes de Chantal y Josiane han creado un mundo explosivo y estrafalario, con un espíritu alocado y desenfadado, que ofrece un sistema de prevención que permite a todo el mundo expresarse y desafiar tabúes e ideas preconcebidas.

Die Figuren Chantal und Josiane bieten mit ihrer schrägen Welt, ihrem skurrilen Geist und ihrem Humor eine Präventionsmaßnahme an, die es jedem ermöglicht, seine Meinung zu äußern und Tabus und andere gängige Vorstellungen auf den Prüfstand zu stellen.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay