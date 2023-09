Les Expos du Barouf: Elisa Sabban / Brice Badiou 10 Cours de la Liberté Chadrac Catégories d’Évènement: CHADRAC

Haute-Loire Les Expos du Barouf: Elisa Sabban / Brice Badiou 10 Cours de la Liberté Chadrac, 6 octobre 2023, Chadrac. Chadrac,Haute-Loire Elisa Sabban: dessin

Brice Badiou: peinture

Vernissage: 06 oct à 18h.

2023-10-06 fin : 2023-11-22 . .

10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Elisa Sabban: drawing

Brice Badiou: painting

Opening: Oct 06 at 6 pm Elisa Sabban: dibujo

Brice Badiou: pintura

Inauguración: 06 oct a las 18h Elisa Sabban: Zeichnen

Brice Badiou: Malerei

