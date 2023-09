Journée internationale pour le droit à l’avortement: « En voiture Simone » 10 Cours de la Liberté Chadrac, 6 octobre 2023, Chadrac.

Chadrac,Haute-Loire

La Couveuse – MPT de Chadrac, en partenariat avec le CIDFF43 et le Planning familial, organise un parcours annuel d’animations culturelles et de médiation autour des questions des Droits des femmes, de l’égalité des genres et du sexisme..

2023-10-06 fin : 2023-11-22 . .

10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La Couveuse ? MPT de Chadrac, in partnership with CIDFF43 and Planning familial, is organizing an annual program of cultural events and mediation around the issues of women?s rights, gender equality and sexism.

La Couveuse ? MPT de Chadrac, en colaboración con el CIDFF43 y Planning familial, organiza un programa anual de actos culturales y mediación en torno a los derechos de la mujer, la igualdad de género y el sexismo.

Die Couveuse ? MPT de Chadrac organisiert in Zusammenarbeit mit dem CIDFF43 und dem Planning familial einen jährlichen Parcours mit kulturellen Veranstaltungen und Vermittlungsangeboten zu den Themen Frauenrechte, Gleichstellung der Geschlechter und Sexismus.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay