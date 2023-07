Festival Interfolk : Spectacle Afrique du Sud 10 cours de la Liberté Chadrac, 18 juillet 2023, Chadrac.

Chadrac,Haute-Loire

Spectacle avec le Sidlangaloludzala Dance Group (Afrique du Sud) à l’esplanade de la Maison pour Tous (au gymnase si intempéries)..

2023-07-18 20:30:00 fin : 2023-07-18 . .

10 cours de la Liberté esplanade de la Maison pour Tous

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Performance by the Sidlangaloludzala Dance Group (South Africa) on the esplanade of the Maison pour Tous (in the gymnasium in case of bad weather).

Actuación del grupo de danza Sidlangaloludzala (Sudáfrica) en la explanada de la Maison pour Tous (en el gimnasio si hace mal tiempo).

Aufführung mit der Sidlangaloludzala Dance Group (Südafrika) auf der Esplanade des Maison pour Tous (bei schlechtem Wetter in der Turnhalle).

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay