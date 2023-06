Concerts Triton / Musiques actuelles 10 cours de la Liberté Chadrac, 27 mai 2023, Chadrac.

Chadrac,Haute-Loire

Les élèves du Département des Musiques Actuelles des Ateliers des Arts présentent compos et reprises électrico-électronico-éclectiques au programme.

Venez nombreux en profiter et les encourager !.

2023-05-27 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

10 cours de la Liberté MPT Chadrac

Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The students of the Department of Current Music of the Ateliers des Arts present compos and electric-electronic-electic covers on the program.

Come and enjoy and encourage them!

Los alumnos del Departamento de Música Actual de los Ateliers des Arts presentarán en el programa composiciones y versiones eléctrico-electrónicas-eclécticas.

¡Ven a disfrutar y a animarles!

Die Schüler der Abteilung für Aktuelle Musik der Ateliers des Arts präsentieren Kompositionen und elektro-elektronische Coverversionen auf dem Programm.

Kommen Sie zahlreich, um sie zu genießen und anzufeuern!

