Fête de l’Automne 10 chemin Latapy Gan, 7 octobre 2023, Gan.

Gan,Pyrénées-Atlantiques

Cette année, nous rendons grâce à l’automne et nous honorerons les arbres qui poussent si fiers, si patients chez Latapy.

Je vous donne rendez vous pour profiter de nos quatres balades et surtout découvrir le Cercle 2021 accompagné de quelques châtaignes.

A 18h, mon nouvel ami , Natty, embrasera un hêtre millénaire ( Au demeurant, un être de grande valeur écologique) pour vous faire rêver.

Un chapeau vous permettra de participer au soutien du spectacle..

2023-10-07 fin : 2023-10-07

10 chemin Latapy Domaine Latapy

Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, we give thanks to autumn and honor the trees that grow so proudly and patiently at Latapy.

I look forward to seeing you on our four walks and, above all, discovering Cercle 2021, accompanied by a few chestnuts.

At 6 p.m., my new friend Natty will set fire to a thousand-year-old beech tree (an ecologically valuable creature, by the way) to make you dream.

A hat will enable you to help support the show.

Este año, damos las gracias al otoño y honramos a los árboles que crecen con tanto orgullo y paciencia en Latapy.

Espero verle en nuestros cuatro paseos y, sobre todo, descubrir el Cercle 2021, acompañado de unas cuantas castañas.

A las 18:00, mi nuevo amigo Natty prenderá fuego a un haya milenaria (por cierto, de gran valor ecológico) para hacerte soñar.

Un sombrero le permitirá colaborar con el espectáculo.

Dieses Jahr danken wir dem Herbst und ehren die Bäume, die bei Latapy so stolz und geduldig wachsen.

Ich verabrede mich mit Ihnen, um unsere vier Spaziergänge zu genießen und vor allem den Cercle 2021 zu entdecken, begleitet von einigen Kastanien.

Um 18 Uhr wird mein neuer Freund Natty eine tausendjährige Buche anzünden (übrigens ein Wesen von großem ökologischen Wert), um Sie zum Träumen zu bringen.

Mit einem Hut können Sie sich an der Unterstützung des Spektakels beteiligen.

