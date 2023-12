CONTES POUR RIRE A NOEL 10 chemin du Bois St jean Augny, 23 décembre 2023, Augny.

Augny Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-23 15:00:00

fin : 2023-12-23

‘Les Lutins sont en grève »

Voilà les lutins qui n’en peuvent plus de préparer tous les cadeaux ! En plus cette année aucun cadeau n’est prévu pour eux. C’est décidé, ils vont arrêter le travail et se mettre en grève.

‘On a perdu le père Noël »

L’heure est grave. On approche de la nuit de Noël et le Père Noël a disparu. D’indices en indices, l’enquête va nous faire découvrir de curieux personnages.

»La distribution des cadeaux aux animaux »

Mais tout est bien qui finit bien et on retrouve le père Noël avec sa hotte pleine de cadeaux, en train de les distribuer aux animaux… mais la Poule ne veut pas d’un œuf en or, le Renard est toujours aussi malin, le Cochon rêve d’un voyage plutôt original…

3 histoires surprenantes et rigolotes entrecoupées de chansons drôles et originales, interprétées par 2 comédiens pleins d’énergie..

3 histoires surprenantes et rigolotes entrecoupées de chansons drôles et originales, interprétées par 2 comédiens pleins d’énergie.Tout public

10 chemin du Bois St jean SALLE DES FETES

Augny 57685 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-15 par AGENCE INSPIRE METZ