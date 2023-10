Atelier d’hydrodistillation 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet, 4 novembre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Atelier d’hydrodistillation (fabrication d’huile essentielle et eau florale), avec découverte visuelle et olfactive des plantes aromatiques et plantes à parfums.

Auberge espagnole à midi.

En fin de distillation on partage les produits réalisés, principalement de l’hydrolat (« eau florale ») pour cet atelier-ci.

Public : adulte, l’atelier ne convient pas aux enfants.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

10 Chemin de Lauray Ferme des Bleuets

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Hydrodistillation workshop (essential oil and floral water production), with visual and olfactory discovery of aromatic and fragrant plants.

Spanish lunch.

At the end of distillation, we share the products made, mainly hydrolat (« floral water ») for this workshop.

Public: adults, not suitable for children

Taller de hidrodestilación (elaboración de aceites esenciales y aguas florales), con descubrimiento visual y olfativo de plantas aromáticas y perfumadas.

Al mediodía se sirve una comida española.

Al final de la destilación, se comparten los productos elaborados, principalmente hidrolato (« agua floral ») para este taller.

Público: adultos, este taller no es apto para niños

Workshop zur Hydrodestillation (Herstellung von ätherischem Öl und Blütenwasser), mit visueller und olfaktorischer Entdeckung von aromatischen Pflanzen und Duftpflanzen.

Spanische Herberge zur Mittagszeit.

Am Ende der Destillation werden die hergestellten Produkte geteilt, in diesem Workshop hauptsächlich das Hydrolat (« Blütenwasser »).

Zielgruppe: Erwachsene, der Workshop ist nicht für Kinder geeignet

