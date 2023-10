Teindre à l’aide de plantes 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet, 22 octobre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Présentation des plantes tinctoriales, terrain, bain de teinture,

supports utilisables, mordançage,

cueillette des plantes,

impression sur tissu et réalisation d’un herbier en impression de plantes.

Repas tiré du panier.

Le matériel est fourni

(Il est possible d’apporter ses propres tissus mais toutes les matières ne sont pas utilisables)..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 16:30:00. EUR.

10 Chemin de Lauray Ferme des Bleuets

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Introduction to dye plants, field, dye bath,

usable supports, mordanting,

picking plants,

printing on fabric and creation of a herbarium using printed plants.

Packed lunch.

Materials provided

(You can bring your own fabric, but not all materials can be used).

Introducción a las plantas tintóreas, campo, baño de tintura,

soportes utilizables, mordentado,

recogida de plantas,

impresión sobre tela y realización de un herbario con plantas impresas.

Almuerzo para llevar.

Materiales proporcionados

(Es posible traer sus propias telas, pero no se pueden utilizar todos los materiales).

Vorstellung der Färbepflanzen, Terrain, Färbebad,

verwendbare Trägerstoffe, Beizen,

sammeln von Pflanzen,

druck auf Stoff und Herstellung eines Herbariums aus Pflanzendruck.

Mahlzeit aus dem Korb.

Das Material wird zur Verfügung gestellt

(Es ist möglich, eigene Stoffe mitzubringen, aber nicht alle Materialien sind verwendbar).

