Fabrication de teinture à base de plantes 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet, 21 octobre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Samedi 21 octobre, fabriquez votre teinture à base de plantes, ainsi qu’un herbier de plantes tinctoriales (par impression végétale), de 9h30 à 17h..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday October 21, make your own plant-based dye, as well as a herbarium of dye plants (using vegetable printing), from 9:30am to 5pm.

El sábado 21 de octubre podrá elaborar su propio tinte vegetal, así como un herbario de plantas tintóreas (con estampación vegetal), de 9.30 a 17.00 horas.

Samstag, 21. Oktober, stellen Sie von 9:30 bis 17:00 Uhr Ihre eigene Pflanzenfarbe sowie ein Herbarium mit Färbepflanzen (durch Pflanzendruck) her.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Val de l’Eyre