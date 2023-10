Découverte de la diversité des fruits sauvages 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet, 14 octobre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Samedi 14 octobre, venez découvrir la diversité des fruits sauvages, leur formation, leur rôle, et comment les semer, de 9h30 à 12h..

2023-10-14

10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday October 14, from 9.30am to 12pm, come and discover the diversity of wild fruits, their formation, their role and how to sow them.

El sábado 14 de octubre, venga a descubrir la diversidad de los frutos silvestres, cómo se forman, su función y cómo sembrarlos, de 9.30 a 12 horas.

Am Samstag, den 14. Oktober, erfahren Sie von 9:30 bis 12:00 Uhr mehr über die Vielfalt der Wildfrüchte, ihre Entstehung, ihre Rolle und wie man sie aussät.

