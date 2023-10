Urban Trail Bayonne 10 chemin de Hamboum Bayonne, 31 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le Club Olympique Bayonnais organise sa 7ème édition de l’Urban Trail de Bayonne (UTB), pour la nuit d’Halloween. Cette course nocturne s’adresse à tout le monde (sportifs performeurs, sportifs plaisir, amis, collègues, familles…) âgé de de 6 à 77 ans.

Deux parcours, au départ du Compexe sportif de Sainte-Croix, sont au programme de l’édition 2023 : la course TTIKI réservée aux enfants de 6-11 ans (1 km) et l’UTB 10 km pour les 16-77 ans..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

10 chemin de Hamboum Gymnase Jean Fontan

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Club Olympique Bayonnais is organizing its 7th edition of the Urban Trail de Bayonne (UTB), on Halloween night. This nocturnal race is open to everyone (performance athletes, pleasure athletes, friends, colleagues, families…) aged from 6 to 77.

Two courses, starting at the Compexe sportif de Sainte-Croix, are on the program for the 2023 edition: the TTIKI race for children aged 6-11 (1 km) and the UTB 10 km for 16-77 year-olds.

El Club Olympique Bayonnais organiza su 7ª edición del Trail Urbano de Bayona (UTB) la noche de Halloween. Esta carrera nocturna está abierta a todos (deportistas de alto rendimiento, deportistas de ocio, amigos, compañeros, familias, etc.) de entre 6 y 77 años.

Dos recorridos, con salida en el complejo deportivo de Sainte-Croix, figuran en el programa de la edición de 2023: la carrera TTIKI para niños de 6 a 11 años (1 km) y la UTB 10 km para jóvenes de 16 a 77 años.

Der Club Olympique Bayonnais veranstaltet in der Halloween-Nacht zum siebten Mal den Urban Trail de Bayonne (UTB). Dieser Nachtlauf richtet sich an alle (Leistungssportler, Freizeitsportler, Freunde, Kollegen, Familien…) im Alter von 6 bis 77 Jahren.

Für die Ausgabe 2023 stehen zwei Strecken auf dem Programm, die beim Compexe sportif de Sainte-Croix starten: der TTIKI-Lauf für Kinder von 6-11 Jahren (1 km) und der UTB 10 km für die 16-77-Jährigen.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Bayonne