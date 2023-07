ACTIVITÉ SUR LA RÉCOLTE DU MIEL 10 Chemin de Crochet Pissotte, 19 juillet 2023, Pissotte.

Pissotte,Vendée

Maurice Reigner, apiculteur de Pissote, ouvre les portes de chez lui pour vous faire découvrir la récolte du miel..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

10 Chemin de Crochet

Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire



Maurice Reigner, beekeeper in Pissote, opens the doors of his home to show you how honey is harvested.

Maurice Reigner, apicultor de Pissote, le abre las puertas de su casa para mostrarle cómo se recolecta la miel.

Maurice Reigner, Imker aus Pissote, öffnet die Türen seines Hauses, um Ihnen einen Einblick in die Honigernte zu geben.

