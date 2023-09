Portes Ouvertes Laboratoire Organique de Lustar 10 Chemin de Bugard Lustar, 30 septembre 2023, Lustar.

Lustar,Hautes-Pyrénées

C’est la rentrée au Laboratoire Organique de Lustar !

Retrouvons nous le SAMEDI 30 SEPTEMBRE à 14h pour se rencontrer et faire ensemble !

Au programme :

– A partir de 14h : Une visite du lieu pour découvrir ses nouveautés et présentation de la nouvelle offre d’accès à l’atelier.

– Entre 15h et 18h : Ateliers découvertes gratuits animés par les membres de la communauté (Nous sommes ouverts à toutes les contributions ).

– A 18h : Apéro Convivial en fin de journée.

– A 20h : Dîner partagé pour prolonger la soirée.

Venez découvrir et redécouvrir ce lieu qui vous réservera des surprises, nous vous attendons nombreux.ses !

Le programme des ateliers sera diffusé sur nos réseaux :

Facebook : LOL – Laboratoire organique de Lustar.

Instagram : @laboratoireorganiquelustar.

Si vous ne connaissez pas encore le Laboratoire Organique de Lustar, c’est un FabLab, un atelier partagé dédié au travail du bois, du métal et du textile, de la céramique, équipé de machines à commande numérique. L’association propose depuis 2020 des ateliers grand public gratuits sur le partage de savoir-faire pour rendre la technique accessible à toutes et tous, se rencontrer et faire ensemble. Venez découvrir toutes les possibilités qu’offre le lieu !.

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 22:00:00. .

10 Chemin de Bugard LUSTAR

Lustar 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



It’s back to work at Lustar Organic Laboratory!

Join us on SATURDAY SEPTEMBER 30 at 2pm to meet and do things together!

Program:

– From 2pm: A tour of the premises to discover what’s new, and presentation of the new workshop access offer.

– Between 3pm and 6pm: Free discovery workshops led by members of the community (we welcome all contributions).

– 6pm: Apéro Convivial at the end of the day.

– 8pm: Shared dinner to extend the evening.

Come and discover and rediscover this place, which will be full of surprises, and we look forward to seeing you there!

The workshop program will be posted on our networks:

Facebook: LOL – Laboratoire organique de Lustar.

Instagram : @laboratoireorganiquelustar.

If you haven?t heard of Laboratoire Organique de Lustar yet, it?s a FabLab, a shared workshop dedicated to working with wood, metal and textiles, ceramics, equipped with digitally controlled machines. Since 2020, the association has been offering free workshops for the general public to share know-how, make techniques accessible to all, and meet and work together. Come and discover all the possibilities the site has to offer!

¡Vuelta al trabajo en el laboratorio ecológico de Lustar!

Ven el SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE a las 14:00 para reunirnos y hacer cosas juntos

En el programa:

– A partir de las 14:00: visita de los locales para descubrir las novedades y presentación de la nueva oferta de acceso a los talleres.

– De 15:00 a 18:00: Talleres de descubrimiento gratuitos animados por miembros de la comunidad (todas las contribuciones son bienvenidas).

– A las 18:00: Apéro convivial de fin de journée.

– A las 20:00: Cena para prolongar la velada.

Venga a descubrir y redescubrir este lugar lleno de sorpresas, ¡le esperamos!

El programa del taller se publicará en nuestras redes

Facebook: LOL – Laboratoire organique de Lustar.

Instagram : @laboratoireorganiquelustar.

Si aún no conoces el Laboratoire Organique de Lustar, se trata de un FabLab, un taller compartido dedicado al trabajo con madera, metal, textiles y cerámica, equipado con máquinas controladas digitalmente. Desde 2020, la asociación ofrece talleres gratuitos para el público en general, basados en compartir habilidades y hacer que la tecnología sea accesible para todos, reunirse y hacer cosas juntos. Venga a descubrir todas las posibilidades que le ofrece el recinto

Das Organic Laboratory in Lustar hat wieder begonnen!

Wir treffen uns am SAMSTAG, den 30. SEPTEMBER um 14 Uhr, um uns zu treffen und gemeinsam etwas zu unternehmen!

Auf dem Programm stehen:

– Ab 14 Uhr: Ein Rundgang durch den Ort, um seine Neuheiten zu entdecken, und Vorstellung des neuen Angebots für den Zugang zum Atelier.

– Zwischen 15 und 18 Uhr: Kostenlose Entdeckungsworkshops, die von Mitgliedern der Gemeinschaft geleitet werden (Wir sind offen für alle Beiträge).

– 18.00 Uhr: Apéro Convivial zum Abschluss des Tages.

– Um 20 Uhr: Gemeinsames Abendessen, um den Abend zu verlängern.

Kommen Sie und entdecken Sie diesen Ort neu, der viele Überraschungen für Sie bereithält. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Das Programm der Workshops wird über unsere Netzwerke verbreitet:

Facebook: LOL – Laboratoire organique de Lustar.

Instagram: @laboratoireorganiquelustar.

Falls Sie das Laboratoire Organique de Lustar noch nicht kennen: Es handelt sich um ein FabLab, eine Gemeinschaftswerkstatt, die der Bearbeitung von Holz, Metall und Textilien sowie Keramik gewidmet ist und mit digital gesteuerten Maschinen ausgestattet ist. Seit 2020 bietet der Verein kostenlose Workshops für die breite Öffentlichkeit an, in denen Know-how geteilt wird, um die Technik für alle zugänglich zu machen, sich zu treffen und gemeinsam etwas zu tun. Entdecken Sie alle Möglichkeiten, die dieser Ort bietet!

