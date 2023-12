VOEUX A LA POPULATION 10 Boulevard du Moulin Gignac Catégories d’Évènement: Gignac

Hérault VOEUX A LA POPULATION 10 Boulevard du Moulin Gignac, 13 janvier 2024, Gignac. Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 18:30:00

fin : 2024-01-13 Chai de la Gare

Animation musicale avec l’Harmonie, voeux du Conseil municipal des enfants, voeux du maire, bilan de l’année, annonce des projets, apéritif convivial..

10 Boulevard du Moulin

Gignac 34150 Hérault Occitanie

