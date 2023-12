Peinture et créativité 10 Boulevard des Belges Houlgate Catégories d’Évènement: Calvados

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-13 Sophie Lecesne propose à votre enfant différentes activités de peinture et de création manuelle. Plusieurs thématiques sont proposées :

– le 13 février de 9h à 11h : peinture à l’acrylique

– le 13 février de 14h à 16h : composition avec des collages

– le 15 février de 9h à 11h : création de souvenir de Houlgate

– le 15 février de 14h à 16h : création de paysage marin à la gouache

– le 16 février de 9h à 11h : peinture avec du café

– le 16 février de 14h à 16h : imagination d’histoires autour de tâches d’encre. Inscription obligatoire. Places limitées.

De 8 à 13 ans..

10 Boulevard des Belges Salle Berthe Morisot, à gauche de la mairie

Houlgate 14510 Calvados Normandie

