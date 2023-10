Réveillon de la Saint-Sylvestre 10 Boulevard des Belges Houlgate, 31 décembre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Venez fêter l’arrivée de la nouvelle année dans une ambiance conviviale et festive, avec Davidson Animations ! Places limitées..

2023-12-31 19:00:00 fin : 2023-12-31 02:30:00. .

10 Boulevard des Belges Salle des fêtes

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Come and celebrate the arrival of the New Year in a convivial and festive atmosphere, with Davidson Animations! Places are limited.

Venga a celebrar la llegada del Año Nuevo en un ambiente amistoso y festivo, ¡con las Animaciones Davidson! Plazas limitadas.

Feiern Sie mit Davidson Animations die Ankunft des neuen Jahres in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre! Begrenzte Plätze.

