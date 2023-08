Café-débat sur les fossiles des falaises des Vaches Noires 10 boulevard des Belges Houlgate, 25 octobre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Laurent Picot, directeur scientifique du Paléospace de Villers-sur-Mer, vous en dit plus sur les fossiles des falaises du Calvados, et notamment le trésor qu’ils constituent pour les Falaises des Vaches Noires.

Inscription par mail à cafedebathoulgate@gmail.com..

2023-10-25 17:00:00 fin : 2023-10-25 19:00:00. .

10 boulevard des Belges Salle des fêtes

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Laurent Picot, Scientific Director of the Villers-sur-Mer Paleospace, tells you more about the fossils in the Calvados cliffs, and in particular the treasure they represent for the Falaises des Vaches Noires.

Register by e-mail at cafedebathoulgate@gmail.com.

Laurent Picot, director científico del Paléospace de Villers-sur-Mer, le cuenta más cosas sobre los fósiles de los acantilados de Calvados y, en particular, sobre el tesoro que representan para las Falaises des Vaches Noires.

Para inscribirse, envíe un correo electrónico a cafedebathoulgate@gmail.com.

Laurent Picot, wissenschaftlicher Leiter des Paléospace in Villers-sur-Mer, erzählt Ihnen mehr über die Fossilien in den Klippen des Calvados und insbesondere über den Schatz, den sie für die Falaises des Vaches Noires darstellen.

Anmeldung per E-Mail an cafedebathoulgate@gmail.com.

