Bal des séniors 10 boulevard des Belges Houlgate, 1 octobre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Le Département du Calvados, en partenariat avec avec l’association Danses et Loisirs, vous invite au grand bal des seniors est organisé dans le cadre de la Semaine Bleue. Un thé dansant que tous les amoureux de la danse apprécieront, animé par l’orchestre Yannick. Un goûter est offert pour l’occasion, de quoi redonner de l’énergie aux participants !

Inscription obligatoire..

2023-10-01 14:30:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

10 boulevard des Belges Salle des fêtes

Houlgate 14510 Calvados Normandie



The Département du Calvados, in partnership with the Danses et Loisirs association, invites you to the Grand Bal des Seniors as part of the Semaine Bleue. A tea dance for all dance lovers, hosted by the Yannick orchestra. A snack will be provided for the occasion, to give participants a boost of energy!

Registration required.

El Departamento de Calvados, en colaboración con la asociación Danses et Loisirs, le invita al gran baile de los mayores, organizado en el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul). Se trata de un baile de té que gustará a todos los amantes del baile, dirigido por la orquesta Yannick. Para la ocasión, se ofrecerá un tentempié que dará energía a los participantes

Inscripción obligatoria.

Das Département Calvados lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Verein Danses et Loisirs zum großen Seniorenball ein, der im Rahmen der Blauen Woche veranstaltet wird. Ein Tanztee, den alle Tanzliebhaber genießen werden und der von der Band Yannick moderiert wird. Zu diesem Anlass wird ein Imbiss angeboten, der den Teilnehmern neue Energie verleiht!

Anmeldung erforderlich.

