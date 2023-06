Pêche à pied 10 boulevard des Belges Houlgate, 28 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Quels trésors se cachent dans le sable de nos plages ? Découvrez-le grâce à un seau, à une épuisette, et aux précieux conseils de Flore-Marie ! Bottes obligatoires.

De 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire..

2023-07-28 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-28 12:30:00. .

10 boulevard des Belges Départ de l’office de tourisme

Houlgate 14510 Calvados Normandie



What treasures are hidden in the sand of our beaches? Discover them with a bucket, a net, and Flore-Marie’s precious advice! Boots required.

From 7 to 12 years old.

Registration required.

¿Qué tesoros se esconden en la arena de nuestras playas? ¡Descúbrelos con un cubo, una red y los valiosos consejos de Flore-Marie! Se necesitan botas.

De 7 a 12 años.

Inscripción obligatoria.

Welche Schätze verbergen sich im Sand unserer Strände? Finde es heraus mit Hilfe eines Eimers, eines Keschers und den wertvollen Tipps von Flore-Marie! Stiefel erforderlich.

Von 7 bis 12 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

