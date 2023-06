Visite de l’exposition Les Femmes s’exposent 10 boulevard des Belges Houlgate, 9 juin 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Accompagnez les photographes au travers des 14 expositions à ciel ouvert qui constituent ce festival consacré aux femmes photographes professionnelles ! Elles vous présenteront leurs œuvres, leur histoire et leur ancrage dans l’exposition..

2023-06-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-09 . .

10 boulevard des Belges Départ devant l’office de tourisme

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Join the photographers as they explore the 14 open-air exhibitions that make up this festival dedicated to professional women photographers! They’ll tell you all about their work, their history and their place in the exhibition.

Acompañe a las fotógrafas en su recorrido por las 14 exposiciones al aire libre que componen este festival dedicado a las fotógrafas profesionales Te contarán todo sobre su trabajo, su historia y su lugar en la exposición.

Begleiten Sie die Fotografinnen durch die 14 Freiluftausstellungen, die dieses Festival für professionelle Fotografinnen bilden! Sie werden Ihnen ihre Werke, ihre Geschichte und ihre Verankerung in der Ausstellung vorstellen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité