Les artistes lyriques de l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin proposeront un programme varié dans les répertoires de différentes époques.

Les artistes lyriques de l’Opéra Studio de l’Opéra National du Rhin, jeunes chanteurs d’origine internationale, se produiront sur la scène du CFMI Grand Est à Sélestat. Ces voix de grande qualité nous proposeront un programme varié dans les répertoires de différentes époques, Mozart, Ravel, Offenbach, Verdi, Haendel… 0 EUR.

