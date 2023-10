HALLOWEEN AU CENTRE AQUATIQUE 10 boulevard de Bretagne Blain, 31 octobre 2023, Blain.

Blain,Loire-Atlantique

Des jeux, un stand de maquillage, des bonbons par milliers… Et une structure gonflable impressionnante ! Tarif unique de 3€/ personne (adulte et enfant), animation et entrée piscine comprises..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:30:00. EUR.

10 boulevard de Bretagne Centre aquatique Canal Forêt

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Games, face painting, thousands of sweets? And an impressive inflatable structure! Single price of ?3/person (adult and child), including entertainment and pool entry.

Juegos, un puesto de pintura de caras, miles de caramelos? ¡Y una impresionante estructura hinchable! Precio único de 3€ por persona (adulto y niño), incluyendo animación y entrada a la piscina.

Spiele, ein Schminkstand, tausende von Süßigkeiten? Und eine beeindruckende Hüpfburg! Einheitspreis von 3 Euro pro Person (Erwachsene und Kinder), inklusive Animation und Eintritt ins Schwimmbad.

Mise à jour le 2023-10-19 par eSPRIT Pays de la Loire