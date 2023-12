Cet évènement est passé Les Animations du Bercail en décembre 10 boulevard Chateaubriand Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo
8 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

2023-12-08

fin : 2023-12-08 . Un lieu pour… Écouter les musiques d’aujourd’hui et d’hier, découvrir la création numérique sous forme d’installations, de performances, d’expositions. Ce que l’on privilégie avant tout c’est l’échange avec l’autre, ici ce n’est pas juste un lieu de ventes, c’est un lieu de rencontres ! Une programmation éclectique et soignée qui invite au voyage… Programme complet en téléchargement ci-dessous * Tous les concerts commencent à partir de 19h30. Pas de réservation, arrivée tôt conseillée ! .

10 boulevard Chateaubriand Le Bercail

Saint-Malo 35400

