A l’Ombre d ‘un nuage 10 Boulevard Bougainville Concarneau, mercredi 20 mars 2024.

Concarneau Finistère

Début : 2024-03-20 18:00:00

fin : 2024-03-20

À l’ombre d’un nuage, c’est un voyage immobile, une invitation à la rêverie. Un spectacle en forme de balade au gré des nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux. Les éléments arrivent un peu par surprise, s’installent au fil de la déambulation du personnage, et les saisons défilent joyeusement,

dévoilées par les lumières, les ombres et les sons.

C’est un instant de poésie tout en couleur pour les tout-petits. Un moment à partager avec des adultes, pour ressentir le plaisir et l’aventure des premières pages tournées…

Pour ce spectacle, la compagnie a passé commande à l’illustrateur Vincent Godeau.

Dès 10 mois

Billets en vente sur https://billetterie-concarneauscenes.tickandlive.com/

10 Boulevard Bougainville CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



