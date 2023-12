Election de la reine des Filets Bleus et de ses demoiselles d’honneur 10 Boulevard Bougainville Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 . Depuis sa création, l’image du Festival des Filets Bleus a toujours été véhiculée par le sourire de la reine et ses demoiselles d’honneur. Si vous avez entre 17 et 23 ans et que vous êtes de Concarneau, Trégunc ou Melgven, postulez !

Pour retirer votre dossier de candidature, rendez vous :

– sur le site internet des Filets bleus :

http://www.festivaldesfiletsbleus.bzh

– Ou à partir du 2 janvier à la permanence du Festival, avenue du Saule à Concarneau Ouverture des portes à 20h. Soirée dansante animée par DJ Olly.

Entrée : 5€ (Gratuit pour les -12 ans) Sur place : petite restauration et bar.

Renseignements : 02 98 97 09 09 / filets.bleus@wanadoo.fr .

10 Boulevard Bougainville CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

