Election de la reine des Filets Bleus 10 boulevard Bougainville Concarneau, samedi 9 mars 2024.

Concarneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09

Vous avez entre 17 et 23 ans. Vous habitez ou êtes originaire de Concarneau, Melgven ou Trégunc. Et vous souhaitez représenter fièrement Concarneau et ses traditions ?

Pour retirer votre dossier de candidature, rendez vous :

– sur le site internet des Filets bleus :

http://www.festivaldesfiletsbleus.bzh

– Ou à partir du 2 janvier à la permanence du Festival, avenue du Saule à Concarneau

0298970909

Qui succédera à Claire Moallic? Pour le savoir rendez vous le samedi 9 mars au CAC !!!

10 boulevard Bougainville CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-30 par OTC CCA