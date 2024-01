Hépatik Girl 10 Boulevard Bougainville Concarneau, vendredi 23 février 2024.

Concarneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:45:00

fin : 2024-02-23

Une épopée auto-immune

Seule-en-scène

Dans le cadre du Festival Théâtre au Féminin

Claire veut acheter un appartement alors que trois maladies auto-immunes et inflammatoires ont élu domicile autour de son foie. La vie est une fête ! Elle doit prouver aux assurances qu’elle est en pleine forme, ne tombera pas malade et ne mourra jamais. Elle revisite alors son parcours médical épique à travers de multiples personnages, recherche dans sa propre histoire un élément déclencheur, slame, danse et raconte avec humour sa métamorphose en super-héroïne : Hépatik Girl.

Et si ses maladies étaient aussi en lien avec la dégradation de l’environnement ?

Heureusement, les racines des arbres soulèvent toujours le béton.

Hépatik Girl, une histoire vraie, drôle et optimiste !

Billets en vente sur https://billetterie-concarneauscenes.tickandlive.com/

.

10 Boulevard Bougainville CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



