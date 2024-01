LA TRAGÉDIE D’HAMLET 10 Boulevard Bougainville Concarneau, vendredi 2 février 2024.

Concarneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:45:00

fin : 2024-02-02

Mise en scène : Guy Pierre Couleau

Théâtre

“Hamlet” est une pièce intemporelle qui appartient à notre époque parce qu’elle traite de l’indécision, cette même incapacité d’agir, d’être ou non, qui est au cœur de nos actions de chaque jour. Les mots qui y sont prononcés sont des mots qui sont audibles aujourd’hui. Ils disent des problématiques qui nous concernent. Pour cette mise en scène, Guy-Pierre Couleau centre le spectacle sur le jeu des acteurs et les rapports entre les personnages. “C’est un espace de jeu épuré et traversé de figures fantômatiques

que je souhaiterais, pour que l’esthétique du spectacle échappe à toute référence au passé. De même pour les costumes ou les corps des acteurs : ils seront ceux que je vois dans la rue, autour de moi et cependant, ils seront habités de passions extrêmes. Je travaillerai pour cela sur une physicalité très expressive, inspirée de la danse et avec laquelle se diront au-delà du texte et des silences, les affres et les possessions” Guy-Pierre Couleau.

10 Boulevard Bougainville CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



