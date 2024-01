Petit Oiseau 10 Boulevard Bougainville Concarneau, vendredi 26 janvier 2024.

Concarneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26

Par la Cie Timbres et Galipette.

Petit oiseau naît sans voix, c’est ce qui le distingue de ses congénères… Il est plein de vie, il est curieux, sensible, joueur, créatif, rêveur, un peu timbré parfois… Impatient de partager, de rencontrer et de communiquer, il part en quête de son propre chant.

S’installe alors un dialogue musical, poétique et chorégraphique entre les trois interprètes en résonance. Se déploie une diversité des langages créée par les instruments, l’environnement, le rythme, le silence, le chant, la musicalité des corps en mouvement.

La scénographie est sobre, proposée par les éléments de la nature et des matériaux de récupération. Elle engendre un univers propice aux perceptions, aux sensations et invite le spectateur à écouter, imaginer, rire et rêver…

Dès 3 ans.

10 Boulevard Bougainville CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



