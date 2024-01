Titi Tombe, Titi Tombe Pas 10 Boulevard Bougainville Concarneau, mardi 16 janvier 2024.

Concarneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

Cie Attends. Arts du cirque

À voir en famille, dès 4 ans

Titi joue en solitaire, concentré sur sa recherche permanente de l’équilibre parfait. De la plus petite

brique de bois à la planche démesurée, Titi veut que ça tienne droit ! Surgit alors l’explosive Nana qui va

bousculer ce monde millimétré de sa fraîcheur maladroite…

Mêlant jeu de clown, échafaudages d’une extrême précision et poésie acrobatique, Titi et Nana

apprivoisent leurs différences. D’effondrements jubilatoires en figures suspendues, ils modifient leurs

habitudes et inventent un nouvel équilibre pour le bonheur émerveillé des petits et des grands.

Tout en délicatesse, poésie et humour, ce spectacle a déjà été joué plus de 400 fois.

Billets en vente sur https://billetterie-concarneauscenes.tickandlive.com/

.

10 Boulevard Bougainville CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02 par OTC CCA