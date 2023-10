SOIRÉE JEUX À LA DISTILLERIE 10 bis rue de la Sous-Préfecture Lodève, 31 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Soirée jeux en partenariat avec la Compagnie des Jeux pour petit et grand. Possibilité de manger sur place..

2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 22:00:00. .

10 bis rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Games evening in partnership with Compagnie des Jeux for young and old. Food available on site.

Tarde de juegos en colaboración con la Compagnie des Jeux para jóvenes y mayores. Posibilidad de comer in situ.

Spieleabend in Zusammenarbeit mit der Compagnie des Jeux für Groß und Klein. Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC