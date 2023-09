STAGE POTERIE SANS TOUR – INSPIRATION PRIMITIVE 10 bis rue de la sous-préfecture Lodève, 30 septembre 2023, Lodève.

Venez faire un stage « la poterie sans tour- inspiration primitive ». Le samedi 30 septembre de 9h30 à 17h. A la Distillerie – 10 bis rue de la sous-préfecture – 34700 Lodève.

Pour se remettre en train ou découvrir la merveilleuse sensation du travail de l’argile.

Infos et inscriptions au 06 60 61 40 89..

Come and join us for a workshop on « pottery without a wheel – primitive inspiration ». Saturday September 30, 9.30am to 5pm. At La Distillerie – 10 bis rue de la sous-préfecture – 34700 Lodève.

Get back into shape or discover the wonderful sensation of working with clay.

Information and registration on 06 60 61 40 89.

Ven a participar en un taller de « alfarería sin torno – inspiración primitiva ». Sábado 30 de septiembre de 9.30 a 17.00 h. En La Distillerie – 10 bis rue de la sous-préfecture – 34700 Lodève.

Vuelva a las andadas o descubra la maravillosa sensación de trabajar la arcilla.

Información e inscripciones en el 06 60 61 40 89.

Machen Sie einen Workshop « Töpfern ohne Töpferscheibe- primitive Inspiration ». Am Samstag, den 30. September von 9:30 bis 17:00 Uhr. In der Distillerie – 10 bis rue de la sous-préfecture – 34700 Lodève.

Um wieder in Schwung zu kommen oder das wunderbare Gefühl der Tonbearbeitung zu entdecken.

Infos und Anmeldungen unter 06 60 61 40 89.

