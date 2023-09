Stages Cirque Vacances de Toussaint 2023 10 Bd Renaudet Tarbes, 27 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Voici le programme des stages proposés par l’école de cirque Passing pour les vacances de la Toussaint : de quoi faire le plein de sourires et de bonne humeur pour vos enfants !

CIRQUE À GOGO

> 6 ans et + : Vendredi 27 octobre de 10h à 17h (amener pique-nique)

> 7 ans et + : Vendredi 3 novembre de 10h à 17h (amener pique-nique)

JEUX DE CIRQUE

> 4/6 ans : Lundi 30 et mardi 31 octobre de 10h à 12h

CIRQUE ET ACCRO : Lundi 30 octobre

CIRQUE ET JOGNLE/EQUI : Mardi 31 octobre

CIRQUE ET TRAPEZE : Jeudi 2 novembre

> 8 ans et + : de 14h à 17h.

2023-10-27 fin : 2023-11-03 . EUR.

10 Bd Renaudet TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Here’s the program of workshops offered by the Passing circus school for the All Saints’ vacation: plenty of smiles and good humour for your children!

CIRQUE À GOGO

> Ages 6 and up: Friday, October 27, 10 a.m.-5 p.m. (bring a picnic)

> 7 years and over: Friday, November 3, 10 a.m. to 5 p.m. (bring picnic)

CIRCUS GAMES

> 4/6 years: Monday, October 30 and Tuesday, October 31, 10 a.m.-12 p.m

CIRQUE AND ACCRO: Monday, October 30

CIRQUE AND JOGNLE/EQUI: Tuesday, October 31

CIRQUE AND TRAPEZE: Thursday, November 2

> 8 years and +: 2pm to 5pm

He aquí el programa de cursos que ofrece la escuela de circo Passing para las vacaciones de Todos los Santos: ¡muchas sonrisas y buen humor para sus hijos!

CIRCO GOGO

> A partir de 6 años: viernes 27 de octubre de 10:00 a 17:00 (traiga un picnic)

> A partir de 7 años: viernes 3 de noviembre de 10:00 a 17:00 (traer picnic)

JUEGOS DE CIRCO

> 4/6 años: lunes 30 y martes 31 de octubre de 10.00 a 12.00 horas

CIRCO Y ACCRO: lunes 30 de octubre

CIRCO Y JOGNLE/EQUI: martes 31 de octubre

CIRCO Y TRAPEZE: jueves 2 de noviembre

> A partir de 8 años: de 14.00 a 17.00 horas

Hier ist das Programm der von der Zirkusschule Passing angebotenen Praktika für die Allerheiligenferien: Hier können Sie Ihren Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und gute Laune verbreiten!

ZIRKUS IN GOGO

> 6 Jahre und älter: Freitag, 27. Oktober von 10 bis 17 Uhr (Picknick mitbringen)

> 7 Jahre und älter: Freitag, 3. November von 10 bis 17 Uhr (Picknick mitbringen)

ZIRKUSSPIELE

> 4/6 Jahre: Montag, 30. und Dienstag, 31. Oktober von 10 bis 12 Uhr

CIRQUE ET ACCRO: Montag, 30. Oktober

CIRQUE ET JOGNLE/EQUI: Dienstag, 31. Oktober

CIRQUE ET TRAPEZE: Donnerstag, 2.11

> 8 Jahre und älter: von 14 bis 17 Uhr

Mise à jour le 2023-09-25 par OT de Tarbes|CDT65