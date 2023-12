REPAS DES AÎNÉS 10 Bd du Moulin, 34150 Gignac Gignac Catégories d’Évènement: Gignac

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 12:00:00

Début : 2024-01-20 12:00:00

fin : 2024-01-20 Repas des aînés, un moment convivial offert par la Municipalité.

Repas des aînés, un moment convivial offert par la Municipalité

offert par la Municipalité

12h – Chai de la Gare

Inscriptions auprès du Mescladis

10 rue Pierre Curie du 3 au 15 janvier

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

sauf le mercredi après-midi

Participation à l’animation : 6 €

Infos : Mescladis – 04 34 22 67 37 .

10 Bd du Moulin, 34150 Gignac

Gignac 34150 Hérault Occitanie

