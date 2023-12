Cet évènement est passé Thé dansant Chez Mylène 10 avenue William Ponty Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort Thé dansant Chez Mylène 10 avenue William Ponty Rochefort, 26 janvier 2023, Rochefort. Rochefort Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-26 16:30:00

fin : 2023-01-26 22:30:00 Mylène vous accueille dans son dancing rétro avec orchestre. Réservation de tables conseillées..

Mylène vous accueille dans son dancing rétro avec orchestre. Réservation de tables conseillées. EUR.

10 avenue William Ponty

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Code postal 17300 Lieu 10 avenue William Ponty Adresse 10 avenue William Ponty Ville Rochefort Departement Charente-Maritime Lieu Ville 10 avenue William Ponty Rochefort Latitude 45.945447 Longitude -0.95561 latitude longitude 45.945447;-0.95561

10 avenue William Ponty Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/